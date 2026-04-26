شوبير: اتحاد الكرة يدرس خفض الأجانب من 5 إلى 3 لاعبين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود اتجاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللوائح الحالية ما زالت تسمح بقيد 5 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر أون سبورت إف إم، أن خطة التخفيض ستُطبق بشكل تدريجي، بدايةً من فئة اللاعبين تحت السن، حيث سيتم تقليل العدد إلى لاعبين فقط بدلًا من ثلاثة، مع وقف قيد أي عناصر جديدة في هذه الفئة.

وأضاف أن الخطة تمتد لاحقًا لتشمل الفريق الأول، بحيث يتم خفض عدد الأجانب من 5 إلى 4 لاعبين، ثم إلى 3 لاعبين على المدى الطويل، في إطار توجه لتنظيم مشاركة اللاعبين الأجانب وإتاحة فرص أكبر للعناصر المحلية.