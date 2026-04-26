«أسهل حاجة إنك تلقح كلام».. أحمد شوبير يكشف حقيقة تصريحاته بشأن تجديد الأهلي مع إمام عاشور

أكد الإعلامي أحمد شوبير على حقه في تشجيع فريقه الأهلي بأدب واحترام، منتقدًا بعض الأشخاص الذين يهاجمون المنافسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه "الناظر" على قناة "النهار": "الحياة فيها بطل وكومبارس، والكلام اللي بيطلع من ناس كبيرة بيأثر".

وأضاف: "فيه ناس بتركب الموجة وبتلقّح كلام، وأسهل حاجة إنك تعمل كده، لكن من حقي أشجع فريقي بدون تجريح وباحترام شديد. من حقي أكون أهلاوي وأشجع فريقي، ومن حق الجميع يلتزم بالأدب على السوشيال ميديا".

وأكد شوبير: "عمري ما أجرح في الزمالك أو أي فريق تاني. أنا ممكن أنتقد فريقي وأرمي الموسم ورا ضهري، لكن أجرح في المنافس ليه؟ مفيش ما يدعو لكده".

ونفى شوبير ما تردد بشأن تصريحاته حول إمام عاشور، قائلًا: "ما قولتش إن إمام عاشور هيجدد للنادي الأهلي بـ15 مليون جنيه، والأرقام المتداولة غير صحيحة، والنادي الأهلي قافل ملف التجديدات في الفترة الحالية".

وتابع: "أنا قلت إن إمام عاشور مستعد للتجديد للنادي الأهلي، لكن مش بالأرقام اللي اتقالت زي 70 أو 80 مليون، ولا حتى 15 مليون.. ده اللي أنا قولته بالضبط".

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: "كمان جالي عتاب من أحد الأصدقاء بخصوص إبراهيم عادل، وقال لي: طالما تم نفي أخبار زي موضوع أشرف بن شرقي أو مفاوضات جوزيه جوميز، ليه ما يطلعش نفي هنا برضه؟.. وأنا رديت وقلت إن أنا بقول معلومة، مش شائعة".