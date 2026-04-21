اتخذ قراره.. هل يرحل إمام عاشور عن النادي الأهلي للاحتراف؟

تتزايد التكهنات حول مستقبل لاعب وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، في ظل تحركات فعلية تمهّد لاحتمال رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وخاض إمام عاشور رفقة الأهلي هذا الموسم 13 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل هدفين فيما نجح في صناعة 4 أهداف.

عقد إمام عاشور مع الأهلي

يرتبط إمام عاشور بعقد مع الأهلي يمتد حتى عام 2028، حيث انضم للأهلي قبل بداية مواسم 2023 - 2024 لمدة 5 مواسم قادماً من نادي ميتلاند الدنماركي في صفقة مدوية.

وتدرس إدارة النادي الأهلي، تعديل عقد إمام عاشور نجم القلعة الحمراء في قادم الأيام لمدة موسمين إضافيين حتى 2030 مع رفع راتب اللاعب ليتخطى 50 مليون جنيه شاملًا عقود إعلانات وإضافات، لضمان استمراره في ظل عروض احتراف خارجية وصلت لـ 6 ملايين دولار.

هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟

وكشف الإعلامي محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على "فضائية TeN"، أن اللاعب اتخذ قرارًا مبدئيًا بالرحيل، حيث بدأ وكيله بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لتسويقه خارجيًا، تمهيدًا لانتقاله إلى أحد الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.

ووفقًا للتفاصيل، فتح وكيل اللاعب خطوط اتصال مع عدد من الأندية في دوريات خارجية، أبرزها في قطر والولايات المتحدة، لاستطلاع فرص التعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل رغبة واضحة في خوض تجربة احترافية جديدة خارج الدوري المصري، خاصة مع وجود اهتمام متزايد من بعض الأندية هناك.

في الوقت نفسه، أشار فاروق، إلى أن الخطوة الحالية تعتمد بشكل كبير على قدرة اللاعب على استعادة مستواه الفني المعهود، حيث طُلب منه التركيز خلال الفترة المقبلة وتقديم أداء قوي مع فريقه، بما يعزز فرص تسويقه ويقنع الأندية الراغبة في التعاقد معه.

ولا يزال موقف اللاعب النهائي مرتبطًا بما سيقدمه داخل الملعب في المباريات القادمة، إلى جانب العروض الرسمية التي قد تصل للنادي الأهلي، والتي ستحدد بشكل كبير مسار الصفقة المحتملة.

كما يترقب اللاعب وإدارته تطورات المفاوضات خلال الأشهر المقبلة، في ظل رغبة مشتركة في اتخاذ القرار الأنسب من الناحية الرياضية والمالية.

ويُعد إمام عاشور من العناصر المهمة في صفوف الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ما يجعل فكرة رحيله محل اهتمام واسع من الإدارة وجماهير النادي، خاصة في ظل سعي الفريق للحفاظ على استقراره الفني