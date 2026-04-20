وليد صلاح الدين يغلق ملف الشائعات مع إمام عاشور داخل الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، خلال ظهوره في برنامج «الكرة مع فايق»، تفاصيل جلسة جمعت بين وليد صلاح الدين وإمام عاشور، للحديث عن الأنباء المتداولة حول اللاعب في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن وليد صلاح الدين لاحظ حالة الضيق التي يعاني منها إمام عاشور بسبب الشائعات المنتشرة عنه، خاصة في ظل عدم قدرته على الرد بسبب لوائح النادي الأهلي، ما دفعه لعقد جلسة مطولة معه لاحتواء الموقف.

وأضاف أن إمام عاشور أكد خلال الجلسة تمسكه بالاستمرار داخل الأهلي، نافيًا رغبته في الرحيل أو التفاوض مع أندية أخرى، كما شدد على التزامه الكامل وعدم افتعال أي أزمات.

وأشار إلى أن وليد صلاح الدين نصح اللاعب بالتركيز في المباريات الأربع المقبلة، مؤكدًا أنها فرصة لإثبات قدراته، خاصة مع إمكانية تعديل عقده بما يتناسب مع إمكانياته، إلى جانب غلق ملف الشائعات والحديث عن الاحتراف الخارجي