برلماني: قرار مد وقف ضريبة الأطيان يعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري

قال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، يعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء المالية عنه، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي.



وأوضح مهران، أن القرار يمثل رسالة دعم واضحة للمزارعين، ويسهم في تعزيز قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تضع ملف دعم الفلاح والقطاع الزراعي على رأس أولوياتها، انطلاقًا من الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن استمرار وقف الضريبة يخفف الأعباء عن ملايين المزارعين ويساعدهم على مواجهة التحديات الحالية.

وأضاف أن الدولة تواصل اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للقطاع الزراعي، سواء من خلال التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي أو دعم صغار المزارعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية المصرية.

وأكد مهران ، أن قرار مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يعد خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمزارعين وتحقيق مزيد من النمو في القطاع الزراعي.