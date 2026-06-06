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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراح برغبة لتطوير قصر ثقافة فاقوس وتحويله إلى مركز ثقافي متكامل

محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ
محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

تقدم النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة، بشأن تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة فاقوس بمحافظة الشرقية، وتحويله إلى مركز ثقافي وتنويري متكامل يسهم في تنمية الوعي ودعم الإبداع واكتشاف المواهب بين أبناء مركز فاقوس والقرى التابعة له.

وأكد الجندي، أن الثقافة تمثل أحد أهم أدوات بناء الإنسان المصري، وترسيخ الهوية الوطنية ومواجهة التحديات الفكرية، مشيرًا إلى أن قصور الثقافة تؤدي دورًا محوريًا في نشر المعرفة وصناعة الوعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر إدراكًا وقدرة على الإبداع والابتكار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قصر ثقافة فاقوس يخدم شريحة واسعة من المواطنين، إلا أنه بحاجة إلى خطة تطوير شاملة تواكب احتياجات الأهالي وتدعم دوره الثقافي والتنويري، لافتًا إلى أن المقترح يتضمن تطوير المبنى والقاعات الداخلية، ورفع كفاءة المسرح الرئيسي وتزويده بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة، إلى جانب تحديث المكتبة العامة وإدخال نظم القراءة والإعارة الرقمية.

وأشار الجندي، إلى أهمية إنشاء مركز تدريب تكنولوجي داخل القصر لتأهيل الشباب في مجالات الحاسب الآلي والبرمجة والذكاء الاصطناعي واللغات الأجنبية، فضلًا عن التوسع في برامج اكتشاف المواهب وتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية بالقرى، بما يحقق العدالة الثقافية ويضمن وصول الخدمات الثقافية إلى مختلف المناطق.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ، على أن تطوير قصر ثقافة فاقوس سيمثل إضافة مهمة للحركة الثقافية بمحافظة الشرقية، وسيسهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في بناء الإنسان وترسيخ قيم المعرفة والوعي.

محمد الجندي الشيوخ وزيرة الثقافة قصر ثقافة فاقوس الشرقية

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