الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قصور الثقافة تقدم 17 عرضا بالموسم المسرحي في القاهرة الكبرى

جمال الشرقاوي

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، 17 عرضا مسرحيا بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة 19 يونيو، ضمن عروض الموسم الحالي، والمقدمة بالمجان للجمهور، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وتقدم بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والفروع الثقافية التابعة.

وتقام العروض في الثامنة مساء وتنطلق مع العرض المسرحي "ميزانين"، لفرقة قومية الجيزة، ومن إخراج سامح بسيوني، ويعرض على مسرح الهوسابير بالقاهرة.

ويقدم يوم الخميس 4 يونيو عرض "مآذن تلفظها الأندلس" شريحة قصر ثقافة السلام، إخراج أحمد زكي، ويعرض على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

وفي يوم الجمعة 5 يونيو يقدم عرض "لي لي" شريحة قصر ثقافة الفيوم، إخراج أحمد السلاموني، ويعرض على مسرح قصر ثقافة الفيوم.

وفي يوم السبت 6 يونيو يقدم عرض "التحول" شريحة بيت ثقافة طامية، إخراج أحمد عبد الباسط، ويعرض على مسرح بيت ثقافة طامية.

وتتواصل الفعاليات يوم الأحد 7 يونيو، مع العرض المسرحي "المهاجر" لفرقة القاهرة، وهو عن نص "مهاجر بريسبان"، إخراج عمر حسين، ويعرض بقصر ثقافة روض الفرج.

ويشهد مركز الجيزة الثقافي، يوم الاثنين 8 يونيو العرض المسرحي "هاللو فوبيا 2" لفرقة عين حلوان، إخراج سيف الدين محمد.

ويستقبل مسرح ببا ببني سويف العروض المسرحية في الفترة من 9 إلى 14 يونيو، وتبدأ مع عرض" الذي لم يخرج"، لفرقة ببا، إخراج غريب مصطفى، يليه يوم الأربعاء 10 يونيو عرض "مؤتمر الطيور" لفرقة الفشن، إخراج كرم نبيه.

ويوم الخميس 11 يونيو يعرض "أفراح القبة" لفرقة قومية بني سويف، إخراج رامي قرني، وفي يوم الجمعة 12 يونيو يقدم عرض "جبل النار" شريحة قصر ثقافة بني سويف، إخراج أسامة محمود.

ويوم السبت 13 يونيو يقدم عرض "أولاد بهية"، شريحة بيت ثقافة أهناسيا عرض إخراج محمد حسب النبي، ثم تقدم فرقة أبو صير الملق عرض "أدهم الشرقاوي" إخراج عبد الرحمن المصري، وذلك يوم الأحد 14 يونيو.
ثم تنتقل الفعاليات إلى قصر ثقافة روض الفرج، حيث تقدم فرقة روض الفرج المسرحية عرض "المفتش العام" إخراج إبراهيم المهدي وذلك يوم الاثنين 15 يونيو، يليه يوم الثلاثاء 16 يونيو عرض "جوهرة إشبيلية" شريحة قصر ثقافة المطرية، إخراج خالد العيسوي.
وفي يوم الأربعاء 17 يونيو، تقدم فرقة قومية القاهرة عرض "الغجري"، إخراج يس الضوي، بمركز الجيزة الثقافي.
ويعرض يوم الخميس 18 يونيو "حضرة صاحب البطاقة"، لفرقة البدرشين، إخراج أحمد إسماعيل.

وتختتم العروض يوم الجمعة 19 يونيو مع عرض "برلمان الستات"، شريحة قصر ثقافة الجيزة، إخراج دينا البدوي.

