قصور الثقافة تعلن ضوابط نوادي مسرح الطفل للموسم الجديد

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عن بدء تنفيذ مشروع نوادي مسرح الطفل بالأقاليم الثقافية للموسم الجديد، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لدعم مسرح الطفل وتعزيز دوره التربوي والثقافي.

ويأتي تنفيذ المشروع وفق ضوابط وآليات عمل محددة بما يضمن تنوع وانتشار الأنشطة المسرحية داخل الأقاليم المختلفة.

ونصت الضوابط على إشراك الأطفال بشكل مباشر في مختلف مراحل إنتاج العرض المسرحي، بدءا من اختيار النصوص المسرحية وإعدادها، وحتى المرحلة الجوانب الإخراجية والفنية، بما يشمل تصميم الديكور والملابس والموسيقى والإكسسوارات، وهو ما يعزز قدراتهم الإبداعية ويمنحهم خبرة عملية.

كما نصت الآليات على الاستعانة بمدربين متخصصين في مجال الكتابة المسرحية للأطفال، بما يشمل الإعداد والدراماتورج، مع ضرورة مراعاة مجموعة من المفاهيم والقيم أثناء اختيار النصوص، من بينها الانتماء، التسامح، المواطنة، قبول الآخر، الديمقراطية، التعاون والمشاركة المجتمعية، الحفاظ على البيئة، التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية، وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب التأكيد على حقوق الطفل.

شروط جديدة:

كما يشترط الالتزام بجدية وتنوع العروض المسرحية المقدمة، بحيث تشمل أنماطا مختلفة مثل المسرح البشري، مسرح العرائس، المسرح الأسود، وخيال الظل، مع التأكيد على استهداف جميع فئات الأطفال، وبصفة خاصة الأطفال من ذوي الهمم، بما يحقق مبدأ العدالة الثقافية.

وفيما يتعلق بآلية تقديم العروض، تقرر عرض أعمال نوادي مسرح الطفل لمدة خمسة أيام بكل فرع ثقافي، مع تقييم أعمال كل إقليم على مسرح واحد، ويتم اختيار أفضل العروض لتصعيدها إلى المهرجان الختامي.

عروض نوادي مسرح الطفل من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويأتي المشروع ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة الهادفة إلى اكتشاف المواهب الجديدة، وفتح آفاق أوسع للأطفال نحو عالم المسرح، وترسيخ القيم الإبداعية وتنمية الحس الفني لدى الأجيال القادمة.