2 مليون دولار.. قرار جديد من الأهلي بشأن جراديشار

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن تفاصيل بند بيع اللاعب جراديشار إلى نادي أوبيست المجري، مؤكدًا أن النادي المجري يمتلك أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري، وفقًا لبنود التعاقد بين الطرفين.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن قيمة تفعيل بند الشراء تبلغ 2 مليون دولار تضم قيمة الإعارة، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي ترحب بإتمام الصفقة، خاصة في ظل وجود اتجاه داخل النادي للموافقة على رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الأهلي يعتزم التواصل مع مسؤولي أوبيست المجري لعرض تفعيل بند الشراء بشكل رسمي، تمهيدًا لحسم الصفقة وإنهاء كافة الإجراءات قبل انطلاق الموسم الجديد.