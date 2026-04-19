تأهل 4 فرق إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة بالأهلي

تأهلت 4 فرق إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة المقامه بالقلعة الحمراء وتستمر حتى 24 أبريل الجاري.

وفازت سيدات الأهلي على كمبالا سيتي الأوغندي بنتيجة 3-0، حيث فازوا في الشوط الأول بنتيجة 25-19، وواصل الأهلي سيطرته في الشوط الثاني بنتيجة 25-9 بعد أداء قوي من اللاعبات على مستوى الضرب، وحسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-13.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» الفائز من سوكوسيم السنغالي وليتو الكاميروني في ربع نهائي البطولة

فيما فاز فريق البنك التجاري الكيني للكرة الطائرة «سيدات» على جيندر لايت البوروندي، بنتيجة 3-0، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، قدم الفريق الكيني مستوى متميزًا في مواجهة اليوم ونجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3-0.

كما فاز فريق مايو كاني الكاميروني للكرة الطائرة «سيدات» اليوم على الجمارك النيجيري، بنتيجة 3-2، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، قدم الفريق الكاميروني مستوى متميزًا في مواجهة اليوم ونجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3-2.

وفاز فريق الأنابيب الكيني للكرة الطائرة «سيدات» اليوم على أرسو السيشيلي، بنتيجة 3-0، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

قدم الفريق الكيني مستوى متميزًا في مواجهة اليوم ونجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3-0.