حاولوا اغتيالي.. راغب علامة يكشف تفاصيل اختطافه 6 ساعات

خرج الفنان راغب علامة بعدد من التصريحات النارية بعد ظهوره فى إحدى البرامج التلفزيونية حيث تحدث عن حياته الشخصية وحقيقة انكاره نسب ابنته.

وقال راغب علامة : "أنا مش فنان جيلي وبغني لكل الأجيال، ولا زلت لليوم بلاقي الستيني والسبعيني في حفلاتي، وأغنية قلبي عشقها عملت فرق معايا في مسيرتي الفنية، لأنها دخلت قلوب المصريين، ولما تدخل قلوب المصريين تبقى خدت باسبور الفن في العالم العربي.

قصة خطف محاولة اغتيال راغب علامة

وكشف راغب علامة عن تعرضه للخطف من قبل قائل : "خطفوني قبل كدا.. كنت في منطقة مع صديق وصديقة فجأة مجموعة خدونا مسيطرين على المنطقة، وأكيد مبعوتين من حد، فضلت عندهم 6 ساعات وعرفت مين وراهم، واتعاقبوا، ومفيش حد جرب يؤذيني إلا وربنا وراني فيه شيء، كنت في عمان سنة 1998 وكان فيه محاولة لاغتيالي، واحد كان واقف ورا وضرب طلق ناري واتصابت في رجلي وكتفي، ولكنه كان قاصد يضربني بالنار في رأسي، واتمسك والتحقيقات قالت إنه حد مش طبيعي.

وتحدث راغب علامة عن إيمانه وعدم خوفه من الموت قائلا : “أنا مؤمن بأبعد درجات الإيمان، ومبخافش من الموت أبدًا، ولما ربنا ياخدني عنده يوم سعد لأن الله هو اللي طلبني، فالموت مش عقاب أبدًا، وبرامج اكتشاف المواهب على أيامنا كانت حقيقية، ولكن دلوقتي مش حقيقية، ومعروف في السوشيال ميديا أن فيه تزوير في الأرقام، ولكن لما بكون أنا لجنة تحكيم في برنامج بعرف إزاي نبني مواهب”.