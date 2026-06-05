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راغب علامة يحسم الجدل: أجريت تحليل DNA.. ولو عندي بنت كنت هقاتل الكرة الأرضية عشانها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راغب علامة يحسم الجدل: أجريت تحليل DNA.. ولو عندي بنت كنت هقاتل الكرة الأرضية عشانها

النجم راغب علامة
النجم راغب علامة
أوركيد سامي

حسم النجم  اللبناني راغب علامة الجدل الذي أثير على مدار السنوات الماضية بشأن ما تردد حول وجود ابنة له، مؤكدًا أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم ينكر يومًا نسب أي ابنة لأنه ببساطة لا يملك بنات من الأساس.

وخلال تصريحات تلفزيونية، تحدث راغب علامة بصراحة عن هذه الشائعة التي لاحقته لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنه تعامل معها بكل وضوح وحسم، قائلاً: "عمري ما أنكرت نسب بنت، أنا معنديش بنات، وعندي أدلة على كل الكلام ده".

وأوضح راغب علامة أنه خضع لفحص الحمض النووي (DNA) من أجل إنهاء الجدل بشكل نهائي، مؤكدًا أن نتائج الفحص أثبتت الحقيقة، وأضاف: "عملت فحص الـ DNA، ومشي الحال، وقدام ربنا ضميري مرتاح".

وأشار إلى أن هذه الواقعة كانت من أكثر الأمور التي أزعجته في حياته، لكنه لا يرغب في العودة إلى تفاصيلها مجددًا، قائلاً: "كانت قصة أفضل ما أذكرها".

وأكد النجم اللبناني أنه لو كان لديه ابنة بالفعل لما تردد لحظة واحدة في الاعتراف بها والدفاع عنها، موضحًا: "أكيد لو عندي بنت بقاتل الكرة الأرضية وأجيبها"، في إشارة إلى تمسكه الشديد بأسرته وأبنائه.

وأضاف راغب علامة أن البعض حاول إلصاق هذه القصة به رغم عدم صحتها، قائلاً: "جربوا يلصقوا بنت بي، بس هي مش بنتي ولا يمكن".

وشدد على أن مشاعره كأب لا تسمح له بالتخلي عن أي من أبنائه في حال وجودهم، مؤكدًا: "لو بنتي كنت بقاتل الكرة الأرضية، أنا إنسان حنون على أولادي".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تصريحات راغب علامة، حيث اعتبر كثيرون أن حديثه جاء حاسمًا وواضحًا لوضع حد نهائي للشائعات التي تكررت حول هذا الأمر، خاصة بعد تأكيده إجراء تحليل DNA وامتلاكه الأدلة التي تثبت صحة موقفه.

ويواصل راغب علامة نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، إلى جانب حضوره الإعلامي المستمر، حيث يحرص على الرد على مختلف القضايا التي تثار حوله بكل شفافية، مؤكدًا أن الحقيقة بالنسبة له دائمًا هي أفضل وسيلة لمواجهة الشائعات.

راغب علامة اخبار الفن نجوم الفن

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