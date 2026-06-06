بمشاركة المشاهير.. عمرو دياب وراغب علامة يشعلان زفاف ابنة شقيق عماد زيادة

أحيا النجمان عمرو دياب وراغب علامة حفل زفاف اسطوري ل مايا ابنة شقيق الفنان والمنتج عماد زيادة على كريم عثمان وسط أجواء عالمية على سفح أهرامات الجيزة

وخطفت العروس الأنظار بإطلالة ملكية من توقيع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري حيث جاء الفستان بتطريزات يدوية فاخرة وأحجار كريستال سواروفسكي استغرق تنفيذه 9 أشهر كاملة من العمل المتواصل.

وتحول الحفل إلى حدث فني استثنائي بعدما أشعل النجمان عمرو دياب و راغب علامة الأجواء بأغانيهما المميزة وسط تفاعل غير مسبوق من الحضور الفني والعروسين وأصدقائهما.

شهد الزفاف حضورا كبيرا من أبرز نجوم الفن والإعلام والمجتمع، كان في مقدمتهم يسرا، ونادية الجندي، وماجد المصري، وطارق العريان، ومحمد هنيدي، ومحمد فؤاد، وحمادة هلال، ومصطفى كامل، وهالة سرحان، سهير جودة، وهويدا بهجت وجومانة مراد، واحمد سالم وحرمه، ومحمد حامد وحرمه ، وباسم سمرة، وأحمد رزق، نوليا ، وياسر خليل، ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي ومصمم فستان العروس العالمي هاني البحيري المخرج محمد سامي وحرمه مي عمرو ، وإدوارد.. وغيرهم من الشخصيات العامة والمشاهير.