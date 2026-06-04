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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يتصدر التريند بأغنية "أنت تقدر" لدعم المنتخب قبل كأس العالم

عمرو دياب
عمرو دياب
تقى الجيزاوي

تصدر النجم الكبير عمرو دياب التريند بعد اقل من ساعة من طرح اغنية "انت تقدر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتعد أغنية انت تقدر ضمن الحملة الدعائية لاحدى الشركات لدعم منتخب مصر قبل بطولة كاس العالم منتصف الشهر الجاري.


الجدير بالذكر واصل عمرو دياب كتابة التاريخ في عالم الموسيقى العربية، محطمًا الأرقام القياسية بعدما حافظ على صدارة قائمة  Billboard Arabia Artist 100 للأسبوع الـ63 على التوالي، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا لم يسبقه إليه أي مطرب عربي.

ويؤكد هذا الإنجاز الاستثنائي المكانة التاريخية التي يتمتع بها عمرو دياب في الساحة الغنائية العربية، وقدرته المستمرة على الحفاظ على جماهيريته الواسعة وهيمنته على منصات الاستماع والمشاهدة، رغم المنافسة القوية وتغير الأجيال الموسيقية على مدار السنوات.

وتعتمد قائمة  Billboard Arabia Artist 100 على قياس الأداء الرقمي للفنانين في العالم العربي، من خلال نسب الاستماع والمشاهدة والتفاعل عبر مختلف المنصات الموسيقية والرقمية، ما يعكس حجم الانتشار الحقيقي والتأثير الجماهيري لكل فنان.

الجدير بالذكر أن النجم عمرو دياب صعد للمركز 151 في قائمة Global Digital Artist Ranking  العالمي والصادر عن موقع Kworb  ليصبح الفنان العربي الأعلى تواجدًا في القائمة ، متفوقا على عدد من أبرز النجوم العالميين مثل مالوما وبيونسيه وإيمينم.

وعلى صعيد آخر  تواصل أغاني الفنان عمرو دياب تحقيق مشاهدات مرتفعة عبر منصات الموسيقى المختلفة وموقع يوتيوب، حيث واصلت أغنية "بابا" التي صدرت الصيف الماضي ضمن ألبوم "ابتدينا" تحقيقها لمشاهدات كبيرة بلغت 286 مليون مشاهدة حتى الآن .

ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة تحضيرات ألبومه الجديد، والذي من المتوقع صدوره هذا الصيف.

عمرو دياب اغنية انت تقدر اغانى عمرو دياب

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