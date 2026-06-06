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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول ظهور لـ نور عمرو دياب فنيا.. تفاصيل

فيلم الكراش
فيلم الكراش
سعيد فراج

قررت نور عمرو دياب ، أن تشارك والدتها الفنانة شيرين رضا فى فيلم “الكراش” ، والذى من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة. 

ليسجل ظهور نور عمرو دياب الأول لها فنيا ، حيث خطفت الأنظار إليها فى البرومو الذى تم طرحه من قبل شركة الإنتاج للفيلم تمهيدا لعرضه. 

نور عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدتها 

وقد احتفلت نور عمرو دياب، بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا، ونشرت صورة تجمعها معها في طفولتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت نور على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة، المذهلة، الرائعة.. شكرًا لكِ على كونك أكبر داعم لي، حليفي الأعظم، وصديقتي المفضلة إلى الأبد.. حبك هو نوع من السحر الذي يجعل الحياة أفضل بكثير.. اليوم نحتفل بكِ وبتلك الابتسامة الجميلة التي تضيء كل غرفة.. لو عرف الناس فقط كم هو قلبك كبير، لأحبوكِ بنفس الطريقة التي أحبكِ بها".

كانت نور عمرو دياب ابنة الهضبة عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، قد تصدرت مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعد حضورها العرض الخاص لفيلم “فى عز الضهر” ، وذلك بعد سؤالها من احد الصحفبين،  عن انها لا تتحدث اللغة العربية وانها ابنة السوبر ستار عمرو دياب .

لترد نور ، قائلة “لا انا بنت شيرين رضا” ، هذا الأمر اثار الجدل واعتقد الجمهور انها على خلاف مع والدها عمرو دياب.

وحرصت نور عمرو دياب على حضور العرض الخاص لفيلم “فى عز الضهر ” التى تشارك فيه والدتها الفنانة شيرين رضا.

أبطال فيلم فى عز الظهر

الفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، أحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف".

يتناول الفيلم قصة شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية ويصبح أصغر عضو مافيا دولي ، ويُكلف بمهمة خطيرة على الأراضي المصرية، فتتشابك الأحداث ويجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

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