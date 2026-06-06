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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

منابر الهداية تتألق في أمريكا الجنوبية.. موفدو الأوقاف يرسخون قيم الإسلام بالحوار والتواصل الإنساني

منابر الهداية تتألق في أمريكا الجنوبية: موفدو الأوقاف يرسخون قيم الإسلام بالحوار والتواصل الإنساني
منابر الهداية تتألق في أمريكا الجنوبية: موفدو الأوقاف يرسخون قيم الإسلام بالحوار والتواصل الإنساني
إيمان طلعت

تواصل وزارة الأوقاف المصرية أداء رسالتها الدعوية خارج مصر من خلال موفديها حول العالم، في إطار جهودها لنشر صحيح الإسلام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز قيم التعايش والتسامح، بما يعكس الصورة المشرقة للدين الإسلامي.

 

منابر الهداية تتألق في أمريكا الجنوبية

وفي هذا الإطار، نظم المركز الإسلامي في الأمازون بمدينة ماناوس بالبرازيل أمس الجمعة ٥ من يونيو ٢٠٢٦م، ندوة دعوية بعنوان: «حوار مع قلوب أشرقت بالإسلام»، بإشراف الشيخ أحمد يونس أحمد عبد الغني، إمام وخطيب وزارة الأوقاف المصرية الموفد إلى البرازيل.

وشهدت الندوة مشاركة عدد من المسلمين الجدد الذين استعرضوا رحلتهم مع التعرف على الإسلام والدوافع التي قادتهم إلى اعتناقه، كما تحدثوا عن القيم التي وجدوها في تعاليمه، وفي مقدمتها الرحمة والعدل والتسامح واحترام الإنسان.

كما شهد اللقاء حضورًا من المسلمين وغير المسلمين، حيث أُتيح المجال للحوار وطرح الأسئلة والاستفسارات، بما أسهم في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة عنه.

وفي ختام الندوة، قدم المركز هدايا تذكارية للمسلمين الجدد؛ دعمًا لهم وتشجيعًا على مواصلة التعرف على تعاليم الإسلام، كما نُظم لقاء أخوي وعشاء جماعي للحضور سادته أجواء من الألفة والمحبة والتعارف.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الأنشطة الدعوية التي ينفذها موفدو وزارة الأوقاف بالخارج؛ تأكيدًا لرسالة الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال، ومد جسور التواصل الحضاري والإنساني بين مختلف الشعوب والثقافات.

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