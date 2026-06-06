"الخارجية الأمريكية" توافق على صفقة دفاعية مع الكويت مقابل 1.98 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة محتملة لبيع منصات لاعتراض المسيرات ومعدات أخرى ذات صلة إلى الكويت مقابل 1.98 مليار دولار.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم /السبت/ - أن الحكومة الكويتية طلبت شراء منصات لاعتراض الأنظمة الجوية غير المأهولة.

وأضاف البيان أن الصفقة ستشمل معدات دفاعية أخرى من بينها منصات مكافحة الأنظمة الجوية غير المأهولة من طرازي "روادرنر-ميونيشن» و"أنفيل-كاينتيك" ومنصات مخصصة لإطلاق الذخائر وأنظمة القيادة والتحكم الشبكية، بالإضافة إلى برج مراقبة طويل المدى مزود بنظام توجيه النيران وبرج مراقبة طويل المدى متنقل، وأبراج مراقبة ممتدة المدى وأخرى بحرية، فضلاً عن أنظمة للحرب الكهرومغناطيسية النبضية.

وتابع البيان: ستضم الصفقة أيضًا مراكز عمليات تكتيكية للتصدي للتهديدات ومولدات كهربائية وكُتيبات تقنية وبرامج لتدريب الأفراد وتطوير البرمجيات، فضلًا عن تقديم الحكومة الأمريكية والمتعاقدين معها لخدمات الدعم الهندسي والتقني واللوجستي إلى جانب عناصر أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي إدارة البرامج.

وأشار إلى أن هذه الصفقة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والذي شكّل قوة مهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وأوضح البيان أن الصفقة ستعزز أيضًا قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرات إلكترونية وحركية لمواجهة الأنظمة الجوية غير المأهولة، مؤكدا أن هذه الصفقة المقترحة لن تؤثر سلبيًا بأي شكل من الأشكال على جاهزية الدفاع الأمريكية.