وكيل الأزهر: لم نرصد أي تسريبات في أسئلة امتحانات الثانوية اليوم

أكد الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، عدم رصد أي حالات تسريب في أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم، السبت، والتي عقدت في مادتي القرآن والحديث.

انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية

وتفقد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع فتيات مدينة نصر النموذجي ومعهد حلمية الزيتون (بنين)، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ويحرص على الاطمئنان بشكل مستمر على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأبنائه الطلاب في مختلف المحافظات، موجّهًا ببذل أقصى درجات العناية والرعاية لهم، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومنضبطة.

وخلال جولته، حرص الشيخ أيمن عبد الغني على الحديث مع الطلاب والطالبات وتقديم الدعم المعنوي لهم، مؤكدًا أهمية الاجتهاد والصبر والالتزام بالتعليمات، وبذل أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق التفوق والنجاح، مشيرًا إلى أن الأزهر يثق في أبنائه ويحرص على تهيئة الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

كما وجّه الشيخ أيمن عبد الغني بتوفير المياه الباردة داخل اللجان، والتأكد من كفاءة المراوح ووسائل التهوية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء من الراحة والطمأنينة.

كما تابع الشيخ أيمن عبد الغني سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث اطمأن على انتظام اللجان بمختلف المحافظات، ومستوى الجاهزية والاستعدادات الفنية والإدارية، وتلقى تقارير دورية بشأن سير الامتحانات، موجّهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.