قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الحبة الكاملة | تفاصيل
تحسين أجور العاملين بالإسعاف..الرئيس السيسي يوجه بمواصلة رفع كفاءة الخدمات الصحية
حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة
بعد واقعة الطبيب المزيف.. خطوات بسيطة لحماية نفسك من النصابين
انخفاضات تتجاوز 150 جنيهًا.. تراجع غير مسبوق في أسعار الأسماك بالسوق
المجلس القومي للطفولة يُحبط محاولتي زواج لطفلتين بالفيوم والدقهلية
مواطنة تشتكي لرئيس الوزراء من مخلفات الحفر بالسيدة عائشة..ومدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من التطوير
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية
وزير البترول: التوسع بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتطوير قطاع التعدين والمعادن
ننشر تفاصيل“إعلان القاهرة” للتعاون الدولي في التعليم تحت شعار "المهارات التي تصنع المستقبل"
بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر
في ختام منتدى التعليم التقني| عبد اللطيف:"إعلان القاهرة"محطة سياسية واستراتيجية مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يقود حملة للقضاء على بؤر القمامة ويستمع لشكاوى المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في إطار جولاته الميدانية المستمرة، أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جولة موسعة بعدد من شوارع حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة الكبرى، لمتابعة مستوى النظافة العامة وأعمال رفع التراكمات والإشغالات، والاطمئنان على انتظام العمل بالشوارع الرئيسية والفرعية، ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين،جاء ذلك بحضور خالد العرفي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، تابع محافظ الغربية جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع بؤر القمامة التاريخية بعدد من المواقع وعلى رأسها أرض خلف الموقف الجديد وشارع أبو دراع، موجهًا بسرعة الانتهاء من رفعها بشكل كامل، مع استمرار أعمال النظافة الدورية ومنع عودة أي مظاهر عشوائية أو تعديات على الطريق العام، بما يحقق السيولة المرورية ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

واستمع محافظ الغربية خلال جولته إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين، حيث وجه بسرعة دراستها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الأهالي يمثل أحد أهم أدوات تحسين مستوى الخدمة وقياس الأداء على أرض الواقع.

رفع تلال واكوام القمامة 

واختتم اللواء دكتور علاء عبد المعطي بالتأكيد على أن المحافظة تعمل على حل جذري ومستدام لمشكلة القمامة بالمحلة الكبرى وكافة مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن رضا المواطنين يمثل الهدف الأساسي لكافة الجهود التنفيذية، وأن الحملات مستمرة يوميًا مع محاسبة أي تقصير في الأداء.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات وتلال القمامة شوارع المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

يورتشيتش

لن أنسى الأسود.. يوريشتش يودع بيراميدز برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| جدل برلماني بشأن التحول للدعم النقدي.. ومطالب بخطة واضحة قبل التطبيق

مجلس النواب

برلماني: توسيع دور المؤسسات الدولية في دعم الاقتصادات الناشئة يدعم خطط الإصلاح

أمانة الجيزة بحزب حماة الوطن تعقد ندوة تثقيفية

“محاسب اليوم.. قائد اقتصاد الغد” في ندوة أمانة الجيزة بحزب حماة الوطن

بالصور

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

لوك لافت.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة

أودي نوفولاري
أودي نوفولاري
أودي نوفولاري

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد