محافظ الغربية يقود حملة للقضاء على بؤر القمامة ويستمع لشكاوى المواطنين

في إطار جولاته الميدانية المستمرة، أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جولة موسعة بعدد من شوارع حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة الكبرى، لمتابعة مستوى النظافة العامة وأعمال رفع التراكمات والإشغالات، والاطمئنان على انتظام العمل بالشوارع الرئيسية والفرعية، ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين،جاء ذلك بحضور خالد العرفي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تابع محافظ الغربية جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع بؤر القمامة التاريخية بعدد من المواقع وعلى رأسها أرض خلف الموقف الجديد وشارع أبو دراع، موجهًا بسرعة الانتهاء من رفعها بشكل كامل، مع استمرار أعمال النظافة الدورية ومنع عودة أي مظاهر عشوائية أو تعديات على الطريق العام، بما يحقق السيولة المرورية ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

واستمع محافظ الغربية خلال جولته إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين، حيث وجه بسرعة دراستها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الأهالي يمثل أحد أهم أدوات تحسين مستوى الخدمة وقياس الأداء على أرض الواقع.

رفع تلال واكوام القمامة

واختتم اللواء دكتور علاء عبد المعطي بالتأكيد على أن المحافظة تعمل على حل جذري ومستدام لمشكلة القمامة بالمحلة الكبرى وكافة مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن رضا المواطنين يمثل الهدف الأساسي لكافة الجهود التنفيذية، وأن الحملات مستمرة يوميًا مع محاسبة أي تقصير في الأداء.