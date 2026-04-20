أزمة مشاركة بن رمضان مع الأهلي تهدد مستقبله الدولي

كشفت تقارير صحفية عن حالة من القلق يعيشها اللاعب التونسي بن رمضان، بسبب قلة مشاركاته مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على فرصه في الانضمام إلى منتخب تونس في الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم.

ووفقًا لما أعلنه الصحفي محمود شوقي، فقد دار حديث صريح بين بن رمضان ومدربه توروب، عبّر خلاله اللاعب عن استيائه من وضعه الحالي داخل الفريق.

وأكد بن رمضان لمدربه أن عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل منتظم يهدد حلمه بالانضمام إلى قائمة منتخب تونس، خاصة في ظل المنافسة القوية بين اللاعبين.

من جانبه، حرص المدرب توروب على احتواء الموقف، حيث طمأن اللاعب وأكد له أن الفرصة ستأتي قريبًا، مطالبًا إياه بالتركيز خلال المباريات القادمة. وشدد المدرب على أهمية الاستعداد الجيد والعمل بجد داخل التدريبات، مؤكدًا أن الأداء المميز سيكون كفيلًا بمنحه دقائق لعب أكبر خلال الفترة المقبلة.