الأهلي يواجه زد وديا غدا استعداداً لبيراميدز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة وديه مساء غدا باستاد مختار التتش أمام زد استعداداً لمواهة بيراميدز المقرر لها 27 ابريل الجاري في الجوله الىابعة منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري، وسيدفع الدنماركي ييس توروب المدير الفني بجميع اللاعبين بهدف تجهيزهم للمرحله المقبله خاصة يلسين كامويش مهاجم الفريق والذي تألق بصورة لافته للنظر في التدرىيباات الأخيرة .

واستقر ييس توروب علي بىنامج تدريبات الفريق في المرحله المقبله حيث سيحصل جميع اللاعبين علي راحه ثم تدريبات مغلقه باستاد مختار التتش حتي معسكى ليلة المباراة يوم 26 ابريل الجاري.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات بعد ىاحه سلبية استمىت لمدة اربعة أيام بعد الفوز علي سموحه الصعب 2-1 ، وشهد تدريبات الفريق عودة أحمد نبيل كوكا ظهير ايسر الفريق الأحمر واشرف بن شرقي جناح اللفريق بعد تعافيهم من الاصابه وباتوا جاهزين لمواجهة بيراميدز المقبلة ، وعلي جانب أخر..أكرت إدارة الكره بالأهلي أن ملف تمديد العقود مغلق لحين اشعار أخى والإهتمام والتركيز حاليا علي حسم مباريات الدوري الاربعه المتبقيه .