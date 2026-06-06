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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فنربخشة يقترب من حسم صفقة جرينوود حال فوز هاكان صافي بالرئاسة

جرينوود
جرينوود
إسراء أشرف

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن هاكان صافي، المرشح لرئاسة نادي فنربخشة التركي، توصل إلى اتفاق مبدئي مع النجم الإنجليزي ماسون جرينوود تمهيدًا لضمه إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة "فيس بوك" أن الاتفاق يقضي بتوقيع جرينوود عقدًا لمدة 4 سنوات، مع استعداد المرشح الرئاسي لتحمل قيمة الصفقة المطلوبة من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي من أجل حسم الانتقال رسميًا.

وأشار إلى أن اللاعب أبدى ترحيبًا مبدئيًا بالمشروع، وهو ما ظهر من خلال تفاعله ومتابعته لحساب هاكان صافي على "إنستجرام"، رغم أن إتمام الصفقة بشكل نهائي لا يزال مرهونًا بفوز صافي في انتخابات رئاسة النادي.

في السياق ذاته، يواصل نادي روما الإيطالي مراقبة وضع اللاعب عن قرب، مع وجود اهتمام بالدخول في سباق التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ماسون جرينوود جرينوود فنربخشة فنربخشة التركي

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