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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يكشف طموحه مع ريال مدريد قبل كأس العالم

مبابي
مبابي
إسراء أشرف

أعرب كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا وريال مدريد، عن سعادته الكبيرة باللعب ضمن صفوف النادي الملكي، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو ترك أثر واضح في تاريخ الفريق.

وقال مبابي في تصريحات عبر منصة "Sorare": إنه يشعر بفخر شديد بارتداء قميص ريال مدريد، مضيفًا أنه يسعى لصناعة مسيرة مميزة تخلد اسمه داخل جدران النادي.

وأوضح النجم الفرنسي أن النجاح مع ريال مدريد، باعتباره أحد أكبر الأندية في العالم، يمنح اللاعب مكانة استثنائية في تاريخ كرة القدم، مشددًا على رغبته في تحقيق هذا الإنجاز.

ويستعد مبابي لخوض منافسات كأس العالم رفقة منتخب فرنسا، الذي يتواجد في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال والعراق والنرويج.

وكان مبابي قد قدم موسمًا لافتًا مع ريال مدريد، حيث شارك في 44 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 42 هدفًا وصنع 7 أهداف، ليؤكد قيمته الهجومية الكبيرة مع الفريق.

كيليان مبابي مبابي ريال مدريد منتخب فرنسا كأس العالم مونديال 2026

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