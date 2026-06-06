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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بـ 3 سيارات مطافئ.. الحماية المدنية تسيطر على حريق مطبعة في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه داخل مطبعة إثر ماس كهربائي بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

 وتمت السيطرة على الموقف قبل امتداده للمنازل المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في مطبعة بالطابق الأول بمنزل سكني بنطاق منطقة الزراعة بدائرة القسم. 

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بـ 3 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إخماد حريق هائل 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية إخماد حريق مطبعة شوارع المحلة ماس كهربائي دون وقوع إصابات وخسائر بشرية

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