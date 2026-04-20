هاني حتحوت يكشف سبب تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي

أصدرت لجنة الاستئناف قرارًا بشأن واقعة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بعد مراجعة الأحداث المرتبطة بمباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال هاني حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، تواصلنا مع مصدر مسؤول وأكد لنا أن اللجنة في حيثيات قرارها أن الشناوي لم يكن يقصد الاعتداء على حكم المباراة، مشيرة إلى أن ما حدث جاء نتيجة الاندفاع والازدحام داخل أرض الملعب، ما أدى إلى اصطدام يد الحارس بالحكم دون نية مسبقة.

كما أوضحت لجنة الاستئناف أن قرار عقوبة الشناوي تم اعتماده من خارج الشريط الرسمي للمباراة

وأضافت اللجنة أن حكم المباراة كان قد أشار في البداية في تقريره إلى حصول الشناوي على إنذار، قبل أن يقوم بتعديله إلى طرد، ثم عدل تقريره بعد إبلاغه من قبل الحكم المساعد بوجود اعتداء، وهو ما اعتبرته اللجنة إجراءً غير جائز وفقًا للوائح، الأمر الذي يفتح الباب لإمكانية تعديل العقوبة الموقعة على محمد الشناوي.