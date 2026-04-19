حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لجنة الاستئناف تخفض عقوبة محمد الشناوي لمباراتين

محمد الشناوي
محمد الشناوي
إسلام مقلد

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعها اليوم، الموافق 19 أبريل 2026، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، عددًا من القرارات بشأن التظلم المقدم من النادي الأهلي ضد قرار لجنة المسابقات، الصادر بتاريخ 9 أبريل 2026.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

أولًا: قبول التظلم شكلًا، لوروده في الميعاد القانوني.

ثانيًا: تعديل قرار لجنة المسابقات بشأن اللاعب محمد السيد محمد الشناوي، ليصبح إيقافه مباراتين، مع تأييد الغرامة المقررة عليه.

ثالثًا: عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، لانتهاء النصاب القانوني.

رابعًا: تأييد قرار لجنة المسابقات بشأن الغرامة الموقعة على النادي الأهلي.

لجنة الاستئناف الاتحاد المصري لكرة القدم النادي الأهلي الأهلي محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات في ضوء مبادرة "معًا بالوعي نحميها" بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

"معًا بالوعي نحميها".. قومي المرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

الأضاحي

هل تشتري الآن؟ تحركات جديدة في أسعار الأضاحي 2026

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

وفاة غامضة.. شهادة صادمة من عضو نقابة الأطباء عن الدكتور ضياء العوضي

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد