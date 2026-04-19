الأهلي يقدم بلاغًا للنائب العام ضد قناة مودرن MTI

أعلن النادي الأهلي اتخاذه خطوة تصعيدية، بالتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، إلى جانب شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد قناة مودرن MTI، على خلفية ما وصفه النادي بنشر أخبار غير صحيحة تمس استقراره وصورته.

وأوضح الأهلي في بيانه أن الشكوى جاءت بسبب ما تضمنه أحد البرامج بالقناة من تصريحات اعتبرها النادي «ادعاءات كاذبة»، تتعلق برئيسه محمود الخطيب وموقف الإدارة، مؤكدًا أن ما تم تداوله يخالف الواقع ويهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار داخل القلعة الحمراء.

وأشار البيان إلى أن مقدم البرنامج تناول معلومات غير دقيقة بشأن وجود خلافات داخل النادي أو مقاطعة من جانب رئيسه، وهو ما نفاه الأهلي بشكل قاطع، مؤكدًا أن إدارة النادي تعمل بشكل منظم وفق خطة واضحة لتوزيع الاختصاصات بين أعضاء مجلس الإدارة.

وشدد الأهلي على أن توزيع الملفات داخل المجلس يتم وفق رؤية إدارية تستهدف مصلحة النادي، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة سبق وأن فوض بعض الأعضاء بملفات محددة، مع استمرار إشراف رئيس النادي على الملفات الاستراتيجية، وهو ما يعد نهجًا طبيعيًا في العمل المؤسسي.

كما أكد أن ما أُثير حول وجود أزمات داخلية لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن استقرار النادي قائم، وأن مثل هذه الأخبار تهدف فقط لإثارة الفتنة بين الجماهير.

واختتم الأهلي بيانه بالتأكيد على تمسكه بكافة حقوقه القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوزات إعلامية، مشددًا على أن قيمة النادي وتاريخه أكبر من أي محاولات للتشويه أو بث معلومات مغلوطة