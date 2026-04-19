مدرب سلة سموحة على أبواب الاتحاد السكندري

دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات من أجل التعاقد مع أشرف توفيق المدير الفني الحالي لفريق السلة بناديسموحة لتولي المهمة الفنية فيما تبقى من مشوار دوري السوبر، خلفاً للإسباني أوسكار الذي رحل عن الفريق مؤخراً.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري ، إقالة المدير الفني الإسباني أوسكار كوينتانا، وجهازه المعاون بالكامل، من قيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي.

وذكر النادي، في بيان رسمي أصدره مجلس الإدارة برئاسة محمد سلامة، أن القرار شمل إقالة كوينتانا ومساعده بيدرو كاسبليو وكافة أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق الأول.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب خسارة الفريق أمام نادي المصرية للاتصالات في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، وهو ما أدى إلى خروج "زعيم الثغر" من المسابقة وفقدان فرصة المنافسة على اللقب.

وأوضح النادي أن قرار الإقالة الفورية جاء لترتيب أوضاع الفريق في المرحلة المقبلة، بعد النتائج الأخيرة التي لم تلبي طموحات الإدارة والجماهير السكندرية.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة النادي عن هوية الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال الساعات القادمة، لاستكمال منافسات بطولة الدوري العام، ومحاولة إنقاذ الموسم المحلي لعملاق كرة السلة المصرية.