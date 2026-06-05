الفيلم المصري خروج آمن في مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي

بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي هذا العام، يشارك فيلم «خروج آمن» في قسم السينما العالمية المعاصرة بمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، أحد أكبر المهرجانات في آسيا والعالم، والمصنف ضمن فئة A-List والمعتمد من الاتحاد الدولي لرابطة المهرجانات السينمائية (FIAPF).

وتدور أحداث الفيلم حول سمعان، وهو شاب قبطي يعمل فرد أمن، يشهد مقتل والده على يد جماعة داعشية في ليبيا استهدفت المسيحيين خلال أحداث عام 2015.

فيلم خروج آمن

فيلم «خروج آمن» من تأليف وإخراج محمد حماد، وإنتاج خلود سعد ومحمد حماد، وبمشاركة دينا فاروق كمنتج مشارك، إلى جانب المنتجة التونسية المعروفة درة بوشوشة، وإبراهيم البطوط.

ويقوم ببطولة الفيلم عدد من الوجوه الجديدة، هم: مروان وليد، ونهى أحمد، وحازم عصام، إلى جانب الممثلة القديرة ماجدة منير.

وكان الفيلم قد حاز الجائزة الرسمية لـ"ورشات الأطلس" في مهرجان مراكش السينمائي الدولي لمرحلة ما بعد الإنتاج، قبل أن يبدأ عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي.

والفيلم إنتاج مشترك بين مصر وليبيا وتونس وقطر وألمانيا، وهو الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج محمد حماد.