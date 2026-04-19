الأهلي يعلن تكليف محمد الجارحي برئاسة بعثة رجال السلة في المغرب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب، تكليف النائب محمد الجارحي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» المتجهة إلى المغرب غدا، لخوض تصفيات البطولة الإفريقية للأندية لكرة السلة رجال «BAL» والتي تقام خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 4 مايو القادم.

وحرص الجارحي على التواصل مع خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وتقام بطولة الدوري الإفريقي للسلة BAL 2026 بمشاركة 12 فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 فرق، وتلعب بنظام الدور الواحد على أن يتأهل 4 فرق من كل مجموعة إلى النهائيات، والتي تقام في كيجالي من 22 إلى 31 من شهر مايو المقبل.