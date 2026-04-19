مدرب تشيلسي: لا يزال بإمكاننا الوصول إلى دوري الأبطال

أكد ليام روزينيور، المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه لا يزال بإمكانه إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

خسر تشيلسي على أرضه أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد يوم السبت، مسجلاً بذلك خسارته الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة، متأخراً بخمس نقاط عن ليفربول الذي يواجه إيفرتون يوم الأحد، وتضاءلت فرصهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

قال روزينيور في تصريحات لشبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "الأمر في غاية الصعوبة. سدد يونايتد تسديدة واحدة فقط على المرمى".

وواصل: "شننا هجمات متتالية، وارتطمت تسديداتنا بالعارضة، أربع مرات على ما أظن. لا أريد أن يشعر فريقي بأن الظروف ضدنا. علينا أن نواصل القتال".

أكمل: "علينا أن ندافع بشكل أفضل في تلك اللحظات. لم نفعل ذلك، ودفعنا الثمن. في الوقت الحالي، أي خطأ بسيط نرتكبه، ينتهي به المطاف في شباكنا، وهذا يجب أن يتغير".

وعن الخسارة من يونايتد فقال: "الأمر يتعلق بالنتائج، ولم نحقق النتيجة التي كنا نستحقها. الأمور الصغيرة تتراكم، لكن علينا مواصلة العمل الجاد".

واختتم: "علينا فقط مواصلة العمل مع الجهاز الفني واللاعبين لتغيير الأمور".