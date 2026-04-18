مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بهدف في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره تشيلسي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 33 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق ماتيوس كونيا في الدقيقة 43.

تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لامينز.

خط الدفاع: دالوت، مزراوي، شو وهيفن.

خط الوسط: كاسيميرو، ماينو وبرونو فرنانديز.

خط الهجوم: كونيا، سيسكو ومبيومو.

فيما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو، فوفانا، هاتو وكوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو وبالمر.

خط الهجوم: إستيفاو، نيتو وديلاب.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي خلفه في المركز السادس برصيد 48 نقطة