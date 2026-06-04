الوزراء: الحرب الجارية أثرت على التجارة.. ومصر فتحت مسارات بديلة لتأمين الصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحرب الحالية انعكست بشكل واضح على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن التطورات الجيوسياسية الراهنة فرضت تحديات كبيرة على حركة الصادرات والواردات عالميًا.

تأثيرات مباشرة على حركة التجارة العالمية

وأوضح مدبولي أن مصر لم تكن بمعزل عن هذه التداعيات، حيث تأثرت حركة التجارة بشكل عام نتيجة الاضطرابات العالمية، خاصة في قطاعات النقل والشحن وسلاسل الإمداد، وهو ما أدى إلى ضغوط على حركة الصادرات.

مسارات بديلة لتقليل التأثر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعاملت مع هذه المتغيرات من خلال فتح مسارات بديلة للتجارة، بهدف تقليل أي تأثيرات سلبية على تدفق الصادرات المصرية، وضمان استمرار النفاذ إلى الأسواق الخارجية رغم الظروف الصعبة.

استمرار دعم الصادرات

وأضاف مدبولي أن الحكومة مستمرة في جهودها للحفاظ على استقرار حركة الصادرات، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة للتطورات العالمية، والعمل على توفير حلول مرنة تضمن استمرار تدفق السلع المصرية إلى الأسواق الدولية بأقل قدر ممكن من التأثر بالأزمات العالمية.