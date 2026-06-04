مدبولي: لدينا 750 ألف زيجة سنويًا.. وملايين الشقق لا تزال شاغرة

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “ كل عام لدينا من نصف مليون لـ 750 ألف زيجة جديدة، وبالتالي مقدرين احتياجاتنا من الوحدات السكنية”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفية اليوم، الخميس:" عندنا ظاهرة تقول أن لدينا عدد كبير وملايين من الوحدات الشاغرة وغير المستغلة ونفس الأمر لقطع أراضي بقالها 20 و25 عاما متروكة، والإجراءات التي نتخذها من أجل استغلالها ويجب أن يكون لدينا إجراءات تحفيزية وواضحة لاستغلال هذا الأمر".

وتابع: “فى نفس الوقت مطالبين كدولة أننا نبني ونلبي احتياجات أسر، وكل ما يهمني اليوم أن هذا الرصيد السكني والعقاري أن يكون حصر حقيق لهذه النوعية من الوحدات ووضع إطار مؤسسي وتنظيمي أنه يشجع أصحاب هذه الوحدات لتستغل لأنه يوفر عليا كدولة جزء من العبء”.