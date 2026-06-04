أخبار التوك شو | إسرائيل: القتال مستمر في لبنان.. نصائح للتفوق في امتحانات الثانوية والإعدادية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



الجيش اللبناني سينتشر في دبين بعد خلوها من التواجد الإسرائيلي

أكد مصدر عسكري لبناني للقاهرة الإخبارية، أن الجيش اللبناني سينتشر في دبين بعد التأكد من خلوها تماما من التواجد الإسرائيلي.

رغم اتفاق وقف النار.. إسرائيل: القتال مستمر في لبنان

تتواصل التطورات السياسية والعسكرية على الساحة اللبنانية الإسرائيلية وسط مساعٍ دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يضع حدًا للتصعيد المستمر.

غضب سياسي واسع في إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الغضب والانقسام الحاد عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في الجولة الأخيرة من المفاوضات مع لبنان، وسط انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية واتهامات بتراجع القرار السياسي أمام الضغوط الأمريكية، وفق ما رصدته مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة.

إنفلونزا الصيف اضطراب موسمي يربك الأجواء.. الأسباب وطرق الانتشار

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تظهر بشكل متكرر شكاوى صحية بين المواطنين تُعرف شعبيًا باسم “إنفلونزا الصيف”، والتي تُربك الكثيرين بسبب تشابه أعراضها مع نزلات البرد التقليدية، رغم اختلاف طبيعتها وأسبابها.

عكاوي: المنصة القومية للأجهزة العلمية حققت تكاملًا غير مسبوق بين الجامعات المصرية

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعه قنا، إنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتبنى استراتيجية وطنية ترتكز على مبدأ التكامل بين الجامعات المصرية، موضحًا أن الوزارة أنشأت منصة قومية كبرى تسجل عليها الجامعات ما تمتلكه من أجهزة علمية مرتفعة التكلفة.

نصائح مهمة لامتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية 2026 الترم الثاني

كشف الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، نصائح مهمة للامتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية، قائلا إن التعامل النفسي مع النتائج غير الموفقة في الامتحانات يجب أن ينطلق من مفهوم واضح، وهو أن الطالب لم يفشل، بل إن نجاحه تأجل فقط.

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة على بعض المناطق

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 4 يونيو 2026، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية حارة تؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

من مدينة ساحلية إلى وجهة عالمية.. العلمين الجديدة تخطف الأنظار

تشهد مدينة العلمين الجديدة نهضة تنموية وسياحية متسارعة رسخت مكانتها كواحدة من أهم مدن الجيل الرابع في مصر، ووجهة جاذبة للاستثمار والسياحة على المستويين الإقليمي والدولي. فخلال سنوات قليلة، نجحت المدينة في تحقيق تحول استثنائي من منطقة ارتبطت لعقود طويلة بآثار الحروب والألغام إلى مدينة عصرية متكاملة تضم مشروعات سكنية وسياحية وخدمية وترفيهية على أعلى مستوى.

































