قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق 64 مليون بعوضة في سماء الولايات المتحدة.. ما السبب؟
النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا
أمن الخليج خط أحمر.. أبرز رسائل مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة
سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه
إبراهيم حسن: أثق تمامًا في محمد هاني لكنه لا يستطيع إيقاف نجوم العالم وحده
نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي
1130 دولاراً مرتب | الحكومة تعلن عن 48 فرصة عمل بالخارج.. شروط ورابط التقديم
بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر الحركة الدبلوماسية الجديدة لسفراء مصر بالخارج
انسحاب الاحتلال أولا.. حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
كلمتان يحبهم الله خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
110 جنيهات.. الذهب يتراجع في الصاغة مساء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | إسرائيل: القتال مستمر في لبنان.. نصائح للتفوق في امتحانات الثانوية والإعدادية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
 

الجيش اللبناني سينتشر في دبين بعد خلوها من التواجد الإسرائيلي
أكد مصدر عسكري لبناني للقاهرة الإخبارية، أن الجيش اللبناني سينتشر في دبين بعد التأكد من خلوها تماما من التواجد الإسرائيلي.

رغم اتفاق وقف النار.. إسرائيل: القتال مستمر في لبنان
تتواصل التطورات السياسية والعسكرية على الساحة اللبنانية الإسرائيلية وسط مساعٍ دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يضع حدًا للتصعيد المستمر.

غضب سياسي واسع في إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الغضب والانقسام الحاد عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في الجولة الأخيرة من المفاوضات مع لبنان، وسط انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية واتهامات بتراجع القرار السياسي أمام الضغوط الأمريكية، وفق ما رصدته مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة.

إنفلونزا الصيف اضطراب موسمي يربك الأجواء.. الأسباب وطرق الانتشار
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تظهر بشكل متكرر شكاوى صحية بين المواطنين تُعرف شعبيًا باسم “إنفلونزا الصيف”، والتي تُربك الكثيرين بسبب تشابه أعراضها مع نزلات البرد التقليدية، رغم اختلاف طبيعتها وأسبابها.

عكاوي: المنصة القومية للأجهزة العلمية حققت تكاملًا غير مسبوق بين الجامعات المصرية
قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعه قنا، إنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتبنى استراتيجية وطنية ترتكز على مبدأ التكامل بين الجامعات المصرية، موضحًا أن الوزارة أنشأت منصة قومية كبرى تسجل عليها الجامعات ما تمتلكه من أجهزة علمية مرتفعة التكلفة.

نصائح مهمة لامتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية 2026 الترم الثاني
كشف الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، نصائح مهمة للامتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية، قائلا إن التعامل النفسي مع النتائج غير الموفقة في الامتحانات يجب أن ينطلق من مفهوم واضح، وهو أن الطالب لم يفشل، بل إن نجاحه تأجل فقط.

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو
نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة على بعض المناطق
أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 4 يونيو 2026، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية حارة تؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

من مدينة ساحلية إلى وجهة عالمية.. العلمين الجديدة تخطف الأنظار
تشهد مدينة العلمين الجديدة  نهضة تنموية وسياحية متسارعة رسخت مكانتها كواحدة من أهم مدن الجيل الرابع في مصر، ووجهة جاذبة للاستثمار والسياحة على المستويين الإقليمي والدولي. فخلال سنوات قليلة، نجحت المدينة في تحقيق تحول استثنائي من منطقة ارتبطت لعقود طويلة بآثار الحروب والألغام إلى مدينة عصرية متكاملة تضم مشروعات سكنية وسياحية وخدمية وترفيهية على أعلى مستوى.


 


 


 



 


 


 


 


 

برامج التوك شو الجيش اللبناني إسرائيل إنفلونزا الصيف جامعه قنا الشهادتين الثانوية والإعدادية أسعار الذهب الدولار الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

خضراوات

الطماطم تنخفض مجددًا.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

كأس عاصمة مصر

موعد مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري وإنبي والقناة الناقلة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

مدحت شلبي

هل يشارك الأهلي بدلًا من الزمالك في أفريقيا؟.. مدحت شلبي يرد

اجتماع الحكومة

قرار حكومي هام بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 47 من المصابين الفلسطينيين

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب لتلبية طلبات المواطنين

أعمال صيانة بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية

الدكتور سويلم يتابع موقف تطهيرات الترع والمصارف وصيانة البوابات ومحطات الرفع

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أعراض الإصابة بالزائدة الدودية.. عرض يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

آلام المفاصل بعد الخمسين ليست بسبب شيخوخة.. تمارين تقوي العظام وتخفف خشونة الركبة

تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط
تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط
تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط

علامة يظنها الكثيرون بسيطة.. خبير يحذر من عرض قد يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد