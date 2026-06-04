الجيش اللبناني سينتشر في دبين بعد خلوها من التواجد الإسرائيلي

أكد مصدر عسكري لبناني للقاهرة الإخبارية، أن الجيش اللبناني سينتشر في دبين بعد التأكد من خلوها تماما من التواجد الإسرائيلي.

انتقادات حادة لنتنياهو داخل الحكومة

وأوضحت المراسلة أن حالة الغضب امتدت إلى داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، حيث وُجهت انتقادات مباشرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عدد من الوزراء، واعتبره البعض “بلا سيادة قرار”، مؤكدين أنه بات يتأثر بشكل كبير بالضغوط والتأثيرات الأمريكية على حد وصفهم.

وتشير هذه التصريحات إلى عمق الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن طريقة إدارة ملف المواجهة مع لبنان والتعامل مع التفاهمات الأخيرة.







