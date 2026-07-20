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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باسكال مشعلاني تراهن على نجاح «كيفك اليوم» وتكشف موعد طرحها |خاص

باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة باسكال مشعلاني عن موعد طرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم «كيفك اليوم»، والذى من المقرر إطلاقها يوم الأربعاء المقبل عبر مختلف المنصات الموسيقية.

وقالت باسكال مشعلاني، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إن الأغنية من كلمات مايك صافي، وألحان ملحم أبو شديد، معربة عن حماسها لطرحها أمام الجمهور خلال الأيام المقبلة.

وكانت باسكال مشعلاني قد كشفت في تصريحات سابقة لـ«صدى البلد» أن أغنية كيفك اليوم تنتمي إلى اللون الرومانسي، بينما يظهر الفيديو كليب بأجواء مبهجة، لافتة إلى أنها إحدى أغنيات ألبومها الجديد، الذي تقرر تأجيل طرحه في الوقت الحالي.

ترتيلة "يا عدرا يا غفورة"

وكانت كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عن سبب حماسها لتقديم ترتيلة "يا عدرا يا غفورة"االتى طرحتها فى شهر مايو الماضي ، مؤكدة أنها تتمنى انتهاء الحرب في لبنان وعودة السلام خلال الفترة المقبلة.

وقالت باسكال إنها تحمست لتقديم الترتيلة بالتزامن مع الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، معلقة: "أتمنى أن تنتهي الحرب ويعود السلام والأمان في الوقت الصعب الذي نمر به."

باسكال مشعلانى تنعى أمير الغناء هانى شاكر

وفى وقت لاحق ، نعت الفنانة باسكال مشعلاني الفنان الراحل هاني شاكر، معربة عن حزنها الشديد لوفاته، ومؤكدة أنه من الأصوات التي لن تتكرر في الوطن العربي.

وقالت باسكال مشعلاني في تصريح خاص لـ«صدى البلد»: “اليوم الوطن العربي كله زعلان على رحيل هاني شاكر أمير الغناء العربي، صوته لن يتكرر، عنده مشوار فني غني، إحنا اتربينا على أغانيه واتمتعنا بيها بالحب والغرام والفراق.”

وأضافت أن الراحل كان حاضرًا فنيًا خلال السنوات الأخيرة في لبنان، حيث كان يحيي حفلات خلال الصيف ورأس السنة، مؤكدة حبها الشديد له ولفنه.

وتابعت: “كلنا بنحبه وأنا من عشاق صوته وحضوره، وكان عنده عطاء كبير، لكن دي مشيئة الله، وهيفضل موجود معانا بأغانيه وصوته الحلو، وبعزي أسرته والوطن العربي كله.”

باسكال مشعلاني كيفك اليوم أغاني باسكال مشعلاني

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