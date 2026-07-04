قبل طرح ألبومها .. باسكال مشعلاني تستعد لإطلاق أغنية رومانسية جديدة في هذا الموعد | خاص

تستعد الفنانة باسكال مشعلاني لطرح أغنية جديدة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد الانتهاء من تصوير الفيديو كليب الخاص بها، على أن تكون أولى مفاجآتها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت باسكال في تصريح خاص لموقع«صدى البلد»، أن الأغنية الجديدة تنتمى إلى اللون الرومانسي وان الفيديو كليب اجوائه ستكون مبهجة ، مشيرة إلى أنها إحدى أغنيات ألبومها الجديد، الذي تقرر تأجيل طرحه في الوقت الحالي.

وكانت باسكال مشعلاني قد كشفت أنها انتهت بالفعل من تسجيل جميع أغاني الألبوم، إلا أنها فضلت تأجيل طرحه بسبب الأوضاع في لبنان، انتظارًا لتقديمه في توقيت مناسب.

ترتيلة "يا عدرا يا غفورة"

وكانت كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عن سبب حماسها لتقديم ترتيلة "يا عدرا يا غفورة"االتى طرحتها فى شهر مايو الماضي ، مؤكدة أنها تتمنى انتهاء الحرب في لبنان وعودة السلام خلال الفترة المقبلة.

وقالت باسكال إنها تحمست لتقديم الترتيلة بالتزامن مع الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، معلقة: "أتمنى أن تنتهي الحرب ويعود السلام والأمان في الوقت الصعب الذي نمر به."

باسكال مشعلانى تنعى أمير الغناء هانى شاكر

وفى وقت لاحق ، نعت الفنانة باسكال مشعلاني الفنان الراحل هاني شاكر، معربة عن حزنها الشديد لوفاته، ومؤكدة أنه من الأصوات التي لن تتكرر في الوطن العربي.

وقالت باسكال مشعلاني في تصريح خاص لـ«صدى البلد»: “اليوم الوطن العربي كله زعلان على رحيل هاني شاكر أمير الغناء العربي، صوته لن يتكرر، عنده مشوار فني غني، إحنا اتربينا على أغانيه واتمتعنا بيها بالحب والغرام والفراق.”

وأضافت أن الراحل كان حاضرًا فنيًا خلال السنوات الأخيرة في لبنان، حيث كان يحيي حفلات خلال الصيف ورأس السنة، مؤكدة حبها الشديد له ولفنه.

وتابعت: “كلنا بنحبه وأنا من عشاق صوته وحضوره، وكان عنده عطاء كبير، لكن دي مشيئة الله، وهيفضل موجود معانا بأغانيه وصوته الحلو، وبعزي أسرته والوطن العربي كله.”