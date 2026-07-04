رامي صبري وبهاء سلطان يجتمعان في حفل غنائي بأبوظبي اليوم

يحيي النجمان رامي صبري وبهاء سلطان، اليوم السبت، حفلاً غنائيًا في أبو ظبي، ضمن سلسلة الحفلات التي يشارك فيها نجوم الغناء في عدد من الدول خلال موسم الصيف.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل باقة من أبرز أغانيهما التي حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا مع الجمهور، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

أعمال بهاء سلطان

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرحت مؤخرًا أغنية وطنية جديدة بعنوان «بحبك يا بلدي مصر» بصوت بهاء سلطان، وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج مازن المتجول، وذلك في إطار الأعمال الفنية الداعمة للروح الوطنية.

ويواصل بهاء سلطان خلال الفترة الحالية التحضير لعدد من المشروعات الفنية الجديدة، إلى جانب ارتباطاته الغنائية المقبلة، على أن يتم الإعلان عن أي حفلات أو فعاليات رسمية من خلال القنوات المعتمدة فقط، حرصًا على وصول المعلومات الصحيحة إلى جمهوره في مصر والوطن العربي.

أغاني رامي صبري

وكان رامي صبري قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد «القمر» عبر «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، ويضم 13 أغنية متنوعة، تعاون خلالها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، من بينها «بفرحك وإنت تزعلني» و«اسمعيني».