إدارة أعمال بهاء سلطان تنفي إحياءه حفلاً في قطر.. وتتوعد مروجي الشائعات

أكدت إدارة أعمال الفنان بهاء سلطان، ممثلة في ناصر بيجاتو، عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن استعداد الفنان لإحياء حفل غنائي في دولة قطر، مشددة على أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولم يتم الاتفاق أو الإعلان عن أي حفل هناك خلال الفترة الحالية.

وأوضحت إدارة أعمال بهاء سلطان، في بيان رسمي، أن جميع الأخبار المتداولة حول إقامة الحفل في قطر عارية تمامًا من الصحة، داعية الجمهور ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الفنان أو عبر صفحاته الرسمية.

وأضاف البيان أن تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة قد يتسبب في إثارة البلبلة بين الجمهور، فضلًا عن إلحاق الضرر بالفنان وفريق عمله، مؤكدًا أن الإدارة لن تتهاون مع مروجي الشائعات أو من يقوم بنشر معلومات مغلوطة تتعلق بأنشطة بهاء سلطان الفنية.

وشددت إدارة أعمال الفنان على أنها بدأت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يقف وراء نشر هذه الأخبار الكاذبة، حفاظًا على حقوق الفنان ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

ويواصل بهاء سلطان خلال الفترة الحالية التحضير لعدد من المشروعات الفنية الجديدة، إلى جانب ارتباطاته الغنائية المقبلة، على أن يتم الإعلان عن أي حفلات أو فعاليات رسمية من خلال القنوات المعتمدة فقط، حرصًا على وصول المعلومات الصحيحة إلى جمهوره في مصر والوطن العربي.