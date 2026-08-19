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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار السويس: أسعار الأسماك.. وتطورات المنطقة الحرة.. وحملات المخابز والمجزر الآلي.. وإنجاز علمي عالمي

أهم أخبار السويس اليوم.. أسعار الأسماك وتطورات المنطقة الحرة وحملات المخابز والمجزر الآلي وإنجاز علمي عالمى
أهم أخبار السويس اليوم.. أسعار الأسماك وتطورات المنطقة الحرة وحملات المخابز والمجزر الآلي وإنجاز علمي عالمى
محمد ثروت

شهدت محافظة السويس خلال الـ 24 ساعة الماضية عددًا من الأخبار المهمة التي تهم المواطنين كان من أهمها أسعار الأسماك والمشروعات الاستثمارية الجديدة، والرقابة على المخابز، وتطوير المجزر الآلى إلى جانب إنجاز علمي جديد لأحد أساتذة جامعة السويس 

مع توقف حركة الصيد.. تعرف على أسعار الأسماك في السويس اليوم

تواصل أسواق الأسماك في السويس استقبال مختلف الأصناف، رغم توقف عدد من حرف الصيد بخليج السويس ضمن تنظيم موسم الصيد والحفاظ على المخزون السمكي

وأوضح عمرو عمارة شيخ الصيادين بالسويس أن توقف بعض الحرف يؤثر على كميات الصيد المحلي، إلا أن الأسواق تعتمد أيضا على مصادر أخرى لتوفير الأسماك للمواطنين 

وتتراوح الأسعار بين 70 و100 جنيه للبلطي، و100 و180 جنيها للبوري، و80 و170 جنيها للمكرونة السويسي، بينما يتراوح سعر الوقار والقاروص بين 150 و350 جنيها، والسبيط والكاليماري بين 250 و450 جنيهًا، والجمبري بين 300 و1120 جنيها للكيلو، حسب النوع والحجم والجودة 

6 مشروعات جديدة باستثمارات 6.8 مليون دولار.. المنطقة الحرة بالسويس توفر 160 فرصة عمل

وافقت إدارة المنطقة الحرة بالسويس على إقامة 6 مشروعات استثمارية جديدة بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 6.8 مليون دولار، ومن المستهدف أن توفر 160 فرصة عمل جديدة 

وتتنوع المشروعات بين الصناعات المختلفة، ومنها الأبواب وخامات UPVC وWPC، إلى جانب الخدمات البترولية وتموين السفن

وأكد اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، استمرار تقديم التيسيرات للمستثمرين وإزالة أي معوقات أمام المشروعات لدعم الاستثمار وتوفير فرص العمل

محافظ السويس يتفقد المخابز.. ضبط مخالفة في وزن رغيف الخبز بحي السويس

تفقد اللواء أركان حرب هاني رشاد عددًا من المخابز في حي السويس وحي الأربعين، لمتابعة جودة رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات

وخلال الجولة تم رصد مخالفة بأحد المخابز في حي السويس تتعلق بوزن ومواصفات الرغيف وجرى تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما وجه المحافظ الشكر لأحد المخابز الملتزمة بحي الأربعين 

من شركات الأدوية إلى قائمة الـ2% عالميًا.. رحلة أستاذ بجامعة السويس لعضوية سيجما إكساي

حقق الدكتور أحمد محمد الدسوقي، أستاذ الجيوفيزياء بجامعة السويس، إنجازا  علميا جديد بعد انتخابه عضوا كامل العضوية في جمعية «سيجما إكساي» العالمية للبحث العلمي.

ويأتي ذلك بعد إدراجه ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا عالميًا لمدة 3 أعوام متتالية، مع امتلاكه أكثر من 130 بحثًا  محكمًا  منشورًا في دوريات دولية .

نائب محافظ السويس يتفقد المجزر الآلي بقرية الألبان الجديدة استعدادًا لافتتاحه

تفقد الدكتور محمد علام نائب محافظ السويس أعمال تطوير المجزر الآلي بقرية الألبان الجديدة بحي فيصل، لمتابعة معدلات التنفيذ والتجهيزات استعدادا لافتتاحه ودخوله الخدمة 

وأكد نائب المحافظ ضرورة سرعة استكمال الأعمال والتجهيزات، والالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات البيطرية، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومتطورة للمواطنين 

وتعكس هذه الأخبار أبرز الملفات التي شهدتها محافظة السويس من حركة الأسواق والاستثمار إلى الخدمات والرقابة والمشروعات التنموية والإنجازات العلمية.

محافظة السويس جامعه السويس مخابز السويس انجاز علمى اسماك السويس

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