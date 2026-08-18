محافظ السويس يتفقد المخابز.. ضبط مخالفة في وزن رغيف الخبز بحي السويس

شدد اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، على استمرار الرقابة على المخابز البلدية والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وأنه لا تهاون مع أي تلاعب في وزن أو جودة رغيف الخبز المدعم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها محافظ السويس بعدد من المخابز في حي السويس وحي الأربعين لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على جودة رغيف الخبز ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات والاشتراطات التموينية.

تحرير محضر لمخبز مخالف في السويس

وخلال الجولة تابع المحافظ مراحل إنتاج رغيف الخبز ووجه مديرية التموين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المخابز بنطاق حي السويس، بعد رصد مخالفة تتعلق بوزن ومواصفات الرغيف، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وفقا للقواعد المنظمة.

وفي المقابل وجه المحافظ الشكر لصاحب أحد المخابز بحي الأربعين، تقديرا لالتزامه بالوزن وجودة رغيف الخبز.

وأكد محافظ السويس استمرار الحملات الرقابية على المخابز بمختلف الأحياء، لضمان الالتزام بالأوزان والمواصفات والحفاظ على جودة الخبز المدعم، مشددا على أن أي مخالفات أو تلاعب بحقوق المواطنين ستواجه بالإجراءات القانونية المقررة.