نائب محافظ السويس يتفقد المجزر الآلي بقرية الألبان الجديدة استعدادا لافتتاحه

تفقد الدكتور محمد علام نائب محافظ السويس أعمال تطوير المجزر الآلي بقرية الألبان الجديدة التابعة لحي فيصل لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز، تمهيدا لافتتاح المجزر ودخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة

وجاءت الجولة تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس وبحضور الدكتور زغلول خضر مساعد وزيرة التنمية المحلية لشئون المجازر والعميد محمد عبد المنعم رئيس جهاز تعمير السويس والمهندسة جهاد أحمد رئيس حي فيصل

متابعة تجهيزات المجزر الآلي بالسويس

وشملت الجولة تفقد مختلف أقسام ومكونات المجزر، ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ومعدلات الإنجاز إلى جانب مراجعة التجهيزات والتأكد من استكمالها وفقا للمواصفات الفنية والاشتراطات المطلوبة، بما يضمن جاهزية المجزر للعمل بكفاءة وتحقيق معايير السلامة والجودة

وأكد نائب محافظ السويس ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات المتبقية ورفع معدلات الجاهزية، تمهيدًا لدخول المجزر الخدمة في أقرب وقت، بما يسهم في تقديم خدمة آمنة ومتطورة ودعم منظومة الخدمات البيطرية والرقابية

تطوير المجزر لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح الدكتور محمد علام أن تطوير المجزر الآلي يأتي ضمن جهود محافظة السويس للارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضرورة الالتزام بجميع المواصفات والاشتراطات الفنية والبيطرية قبل بدء التشغيل

وتأتي الجولة ضمن المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة السويس، بهدف الإسراع في استكمال الأعمال ودخول المشروعات الخدمية إلى الخدمة والاستفادة منها بما يخدم أبناء المحافظة



