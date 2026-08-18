أسوان.. رفع كفاءة الخدمات وإزالة التعديات بمدينة الرديسية

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية إستمرار جهود الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتعامل الفورى مع التعديات على أراضى أملاك الدولة، ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تكثيف أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضارى بالشوارع والمناطق السكنية، بما يسهم فى تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

إزالة حالة تعدى فى المهد على أراضى أملاك الدولة

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية برئاسة علاء الدين ممدوح بالتعامل الفورى مع حالة تعدى فى المهد على أرض من أملاك الدولة، حيث تم إزالة التعدى على مساحة تقدر بنحو 200 م2 ، وذلك فى إطار جهود الوحدة المحلية للتصدى بكل حزم لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة ومنع المخالفات قبل تفاقمها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة .

كما تم التعامل الفورى مع عدد 2 طفح للصرف الصحى بنطاق مدينة الرديسية، حيث جرى الدفع بالفرق المختصة للتعامل مع الطفوح ورفع أسبابها، بما يضمن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والحفاظ على سلامة البيئة والصحة العامة، مع متابعة الموقف ميدانياً للتأكد من انتظام الخدمة وعدم تكرار المشكلة.

تكثيف أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضارى

وفى سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع والمناطق بنطاق مدينة الرديسية، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضارى، مع استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بصورة دورية بما يحقق بيئة أفضل للمواطنين.

تعكس هذه التحركات حرص محافظة أسوان على تحقيق الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين، والحفاظ على أراضى أملاك الدولة، والتعامل الفورى مع مشكلات الصرف الصحى، إلى جانب الإرتقاء بمستوى النظافة العامة بما يدعم جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق بيئة حضارية أفضل للمواطنين.