نائب محافظ أسوان يتفقد مركز تكنولوجي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمنظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية، بإعتبارها الواجهة المباشرة لتقديم الخدمات للمواطنين ، مع العمل على سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتذليل أى معوقات بما يضمن تقديم خدمات حكومية تتسم بالجودة والكفاءة والسرعة.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الأداء الحكومى ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.

نائب المحافظ يتفقد المركز التكنولوجى لمركز ومدينة أسوان

وفى هذا الإطار، أجرى أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان جولة ميدانية بالمركز التكنولوجى بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بحضور محمد ربيع نائب رئيس المدينة والعاملين بالمركز لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والوقوف ميدانياً على معدلات إنجاز المعاملات ومدى الإلتزام بسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للضوابط المنظمة .

توجيهات بسرعة إنهاء المعاملات المتأخرة

وخلال الجولة ، نقل نائب المحافظ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بضرورة الإسراع فى إنهاء المعاملات المتأخرة ، مع إعداد برنامج زمنى محدد للإنتهاء منها ، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة مستمرة بما يساهم فى منع تراكم الطلبات وتحقيق الإنضباط الكامل فى دورة العمل داخل المركز .

رفع كفاءة الإدارات الخلفية وإنهاء الخطة الاستثمارية

كما وجه نائب المحافظ بأهمية الإرتقاء بمستوى الأداء داخل الإدارات الخلفية من خلال دعم فريق العمل المختص وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة ، إلى جانب سرعة الإنتهاء من إجراءات الطرح الخاصة بالخطة الاستثمارية للوحدة المحلية للعام المالى 2026/2027 ، بما يدعم تنفيذ المشروعات المستهدفة وفق البرامج الزمنية المحددة .

الإستماع للمواطنين والإرتقاء بجودة الخدمات

وخلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجى ، شدد نائب المحافظ على ضرورة الإلتزام بحسن إستقبال المواطنين والتعامل معهم بصورة لائقة، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر ، مع سرعة فحص الطلبات والتعامل الفعال مع أى معوقات قد تواجه المترددين ، مؤكداً أن المواطن يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى ، وأن قياس نجاح منظومة الخدمات يرتبط بمدى سرعة وكفاءة الإستجابة لإحتياجاته وتحقيق رضاه .

تعكس المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية بأسوان حرص المحافظة على تطوير منظومة الخدمات الحكومية ، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين ، والقضاء على أى تراكمات أو معوقات ، بالتوازى مع رفع كفاءة الإدارات وتحسين بيئة العمل بما يرسخ نهجاً تنفيذياً يقوم على سرعة الاستجابة ورضا المواطن وجودة الخدمة المقدمة .