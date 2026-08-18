محافظ أسوان ينعى حامد مكى نقيب أطباء أسوان

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن الدكتور حامد مكى نقيب أطباء أسوان الراحل ستظل سيرته العطرة خالدة لما قدمه من عطاء مهنى وإنسانى ونقابى ، وما تركه من أثر طيب فى نفوس كل من عرفه وتعامل معه ، مشيراً إلى أن ذكراه ستظل حاضرة بما قدمه من جهود مخلصة فى خدمة أبناء وطنه والإرتقاء بمهنة الطب.



نقل أسامة رزق داود نائب المحافظ تحيات محافظ أسوان فى حفل تأبين الراحل الدكتور حامد مكى نقيب أطباء أسوان ، والذى حضره الدكتور أسامة عبد الحى نقيب أطباء مصر ، والدكتور أبو بكر القاضى الأمين العام لإتحاد المهن الطبية ، وأسرة الفقيد يتقدمهم نجله الدكتور محمد حامد مكى ، إلى جانب عدد من زملائه وأحبائه وأعضاء نقابة أطباء أسوان ، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد الكريم ، ولجموع الأطباء وزملائه ومحبيه .

الدكتور حامد مكى .. مسيرة مهنية ونقابية حافلة بالعطاء

وأشار نائب المحافظ إلى أن الراحل كان خلال مسيرته النقابية صوتاً لزملائه ومدافعاً عن قضاياهم، وحريصاً على الإرتقاء بمهنة الطب والحفاظ على مكانة الطبيب المصرى ودوره المحورى فى خدمة المواطنين، مؤكداً أن ما قدمه من عطاء سيظل شاهداً على إخلاصه وانتمائه لوطنه ومهنته .

حفل تأبين

وأكد بأن فقدان قامة بحجم الدكتور حامد مكى ليس فقداً لأسرته وزملائه فقط ، وإنما هو فقد لأسوان بأكملها بإعتباره أحد أبنائها المخلصين الذين تركوا بصمة واضحة فى مسيرة العمل الطبى والنقابى ، وغرسوا قيماً ستظل حاضرة فى نفوس الأجيال القادمة .

مواصلة المسيرة والوفاء لرسالة الراحل

تم توجيه رسالة إلى أطباء أسوان بأن أفضل وفاء لذكرى الدكتور حامد مكى يتمثل فى مواصلة المسيرة التى بدأها ، والحفاظ على وحدة الصف ، والإستمرار فى أداء الرسالة الإنسانية والوطنية لمهنة الطب ليظل الطبيب الأسوانى عنواناً للرحمة والعطاء والإنتماء وخدمة المواطن ، وأن أسم الدكتور حامد مكى سيظل حاضراً بما قدمه من عطاء ، وما غرسه من قيم ، وما تركه من أثر طيب فى نفوس زملائه ومحبيه ، لتبقى سيرته نموذجاً يُحتذى به فى الإخلاص والتفانى وخدمة أبناء الوطن .



جسد حفل تأبين الراحل نقيب أطباء أسوان مشاعر الوفاء والتقدير لمسيرة الراحل وعطائه فى خدمة مهنة الطب والأطباء والمواطنين ، وتخليد ذكراه الطيبة ومسيرته المشرفة بما يعكس ما تركه من إرث مهنى وإنسانى سيظل حاضراً فى ذاكرة أبناء زهرة الجنوب .