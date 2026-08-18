أخبار أسوان.. زيارة للنقيب العام لأطباء مصر ونجاح موسم حصاد القمح. وحملات تفتيشية بالأسواق

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاتنين الموافق: 17/8/2026 احداث متنوعة.

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى توريد 532 ألف و 836 طن خلال موسم الحصاد الحالى 2026 بالصوامع والشون والبناكر داخل وخارج المحافظة، وذلك منذ بدء أعمال الحصاد فى منتصف أبريل الماضى وحتى نهاية موسم التوريد فى منتصف أغسطس الجارى.

وشملت الكميات الموردة 157 ألف و836 طن داخل المحافظة ، فضلاً عن 373 ألف و707 أطنان خارج المحافظة ، بالإضافة إلى 1293 طن من التقاوى .

ويأتى ذلك فى ظل الإهتمام بتحقيق أعلى معدلات توريد لمحصول القمح ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

https://www.elbalad.news/7076047

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المختصة لإستكمال أعمال مراجعة كافة الأعمدة الآيلة للسقوط أو المتهالكة، وسرعة التعامل معها وفقاً لحالة كل عمود بما يضمن رفع كفاءة منظومة الإنارة وتأمين الشوارع والمناطق السكنية .

جاء ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من المخاطر الناتجة عن تهالك بعض أعمدة الإنارة والكهرباء .

https://www.elbalad.news/7076135

جهود متنوعة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو حملة تفتيش مفاجئة على عدد اماكن اللحوم المجمدة ومصانع الثلج بمدينة كوم أمبو للتأكد من توافر الإشتراطات الصحية والبيئية وسلامة المنتجات ، إلى جانب مراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وفى إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية.

وفى هذا الإطار، قاد اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو لجنة مفاجئة للمرور والتفتيش على عدد من محلات تجارة اللحوم المجمدة ومصانع الثلج، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية.

https://www.elbalad.news/7076722

فى ظل اللقاءات الدورية لمحافظة أسوان مع النقابات العامة لتعزيز أطر التعاون المشترك ، أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به نقابة الأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحى النقيب العام لأطباء مصر فى خدمة المجتمع والإرتقاء بالمنظومة الصحية، بإعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

تعزيز التعاون بين المحافظة ونقابة الأطباء

وفى هذا الإطار إستقبل السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، الدكتور أسامة عبد الحى النقيب العام لأطباء مصر ، والدكتور أبو بكر القاضى الأمين العام لإتحاد المهن الطبية ، والوفد المرافق لهما حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة سبل تعزيز التكامل والشراكة بين نقابة الأطباء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يسهم فى دعم جهود النهوض بالمنظومة الطبية وتحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين .

https://www.elbalad.news/7076712