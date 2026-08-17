حملة تفتيش مفاجئة على كبار تجار اللحوم المجمدة ومصانع الثلج بكوم أمبو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو حملة تفتيش مفاجئة على عدد اماكن اللحوم المجمدة ومصانع الثلج بمدينة كوم أمبو للتأكد من توافر الإشتراطات الصحية والبيئية وسلامة المنتجات ، إلى جانب مراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وفى إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية.

حملة مفاجئة بمشاركة الجهات الرقابية المختصة

وفى هذا الإطار، قاد اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو لجنة مفاجئة للمرور والتفتيش على عدد من محلات تجارة اللحوم المجمدة ومصانع الثلج، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية.

وضمت اللجنة ممثلين عن الرقابة الإدارية، وهيئة سلامة الغذاء، والتنمية الصناعية بأسوان، واللجنة الخماسية المشكلة من البيئة والصحة والطب البيطرى والتموين وحماية المستهلك، بالإضافة إلى مركز إصدار تراخيص المحلات.

التأكد من الإشتراطات الصحية وسلامة المنتجات

وخلال الحملة تم المرور على المحلات ومصانع الثلج، ومراجعة مدى الإلتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية ، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة والمتداولة ، فضلاً عن مراجعة تراخيص التشغيل والتأكد من إستيفاء المنشآت للاشتراطات والضوابط المنظمة لمزاولة النشاط .

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة ، مع التأكيد على عدم التهاون فى أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية .

تواصل محافظة أسوان جهودها فى تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لضبط الأسواق والتصدى للمخالفات ، والتأكد من سلامة المنتجات والمنشآت بما يعزز جهود الدولة فى حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة .