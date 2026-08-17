محافظ أسوان: نجحنا في توريد 532 ألف و836 طن قمح خلال موسم حصاد 2026

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى توريد 532 ألف و 836 طن خلال موسم الحصاد الحالى 2026 بالصوامع والشون والبناكر داخل وخارج المحافظة، وذلك منذ بدء أعمال الحصاد فى منتصف أبريل الماضى وحتى نهاية موسم التوريد فى منتصف أغسطس الجارى ، وشملت الكميات الموردة 157 ألف و836 طن داخل المحافظة ، فضلاً عن 373 ألف و707 أطنان خارج المحافظة ، بالإضافة إلى 1293 طن من التقاوى .

ويأتى ذلك فى ظل الإهتمام بتحقيق أعلى معدلات توريد لمحصول القمح ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

دعم المزارعين وتعزيز منظومة التوريد

وأكد محافظ أسوان أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم الفنى واللوجستى للمزارعين ، وفقاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، بالتوازى مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا والحوافز المقررة ، وهو ما ساهم فى انتظام عمليات التوريد والوصول إلى هذه الكميات الكبيرة من محصول القمح بما يدعم منظومة الأمن الغذائى ويعزز جهود الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية .

متابعة منظومة التخزين وتعظيم الإنتاجية

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن المواقع التخزينية المختلفة بالمحافظة إستقبلت الكميات الموردة من القمح ، والتى تم حصادها من المساحات المنزرعة بالمحصول والبالغة نحو 421 ألف فدان ، لافتاً إلى أن ما تحقق من معدلات توريد يعكس نجاح جهود الدولة فى دعم القطاع الزراعى والتوسع فى المساحات المنزرعة وتعظيم الإنتاجية والعائد من المحاصيل الإستراتيجية .

تكثيف المتابعة الميدانية وانتظام عمليات التوريد

من جانبه، أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والفنية وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية بجميع مواقع إستلام القمح داخل المحافظة، بما ساهم فى إنتظام منظومة التوريد وإستقبال الكميات الموردة من المزارعين بكفاءة، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.

واصلت محافظة أسوان جهودها لدعم المزارعين وتعزيز منظومة توريد وتخزين المحاصيل الإستراتيجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، حيث عكست نتائج موسم توريد القمح 2026 نجاح منظومة العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والوصول إلى معدلات توريد متميزة تسهم فى دعم الإنتاج الزراعى وتعظيم الإستفادة من الموارد وتحقيق مستهدفات الدولة فى مجال الأمن الغذائى والتنمية المستدامة.