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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بمراجعة أعمدة الإنارة الآيلة للسقوط وسرعة التعامل مع الأكثر خطورة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المختصة لإستكمال أعمال مراجعة كافة الأعمدة الآيلة للسقوط أو المتهالكة، وسرعة التعامل معها وفقاً لحالة كل عمود بما يضمن رفع كفاءة منظومة الإنارة وتأمين الشوارع والمناطق السكنية .

جاء ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من المخاطر الناتجة عن تهالك بعض أعمدة الإنارة والكهرباء .

مراجعة الأعمدة الآيلة للسقوط وتحديد درجة الخطورة
وفى هذا الإطار، وجه المهندس عمرو لاشين بضرورة إجراء مراجعة شاملة لأعمدة الإنارة وأعمدة الكهرباء بمختلف المراكز والمدن، مع سرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للأعمدة التى يمكن إصلاحها أو الرفع والإزالة للأعمدة التى تمثل خطورة على المواطنين ، وفقاً للحالة الفنية لكل عمود .
وشدد محافظ أسوان على إعطاء الأولوية للأعمدة الأكثر خطورة ، وسرعة التعامل معها دون تأخير، حرصاً على سلامة المواطنين والحد من أى مخاطر أو تداعيات قد تنتج عن سقوط أو انهيار الأعمدة المتهالكة .

جهود متنوعة

حصر شامل ومتابعة مستمرة لموقف التنفيذ
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بإعداد حصر شامل ودقيق للأعمدة الآيلة للسقوط والمتهالكة بنطاق كل مركز ومدينة، على أن يتضمن الحصر مواقع هذه الأعمدة وحالتها الفنية ودرجة خطورتها، إلى جانب خطة التعامل معها والإجراءات التى تم إتخاذها وما تم إنجازه فعلياً .

تقارير أسبوعية لضمان سرعة الإنجاز
كما وجه المهندس عمرو لاشين بموافاة مكتب المتابعة الميدانية بالمحافظة بتقرير أسبوعى يتضمن الموقف التنفيذى لأعمال التعامل مع الأعمدة المتهالكة والآيلة للسقوط ، وما تم الإنتهاء منه ، وما تبقى من أعمال، وذلك لحين الإنتهاء من كافة الأعمال المطلوبة .
وشدد محافظ أسوان على ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة والرفع والإزالة بكل دقة وإتقان ، مع إستمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة الإنجاز والتعامل الفورى مع أى مواقع تمثل خطورة على المواطنين .


تواصل محافظة أسوان جهودها لتعزيز عوامل الأمان والسلامة بمختلف الشوارع والمناطق السكنية من خلال حصر ومراجعة الأعمدة المتهالكة والآيلة للسقوط  وسرعة صيانتها أو إزالتها وفقاً لحالتها ، مع إعطاء الأولوية للنقاط الأكثر خطورة بما يسهم فى الحد من المخاطر والحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

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